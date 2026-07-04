Echipa sa a prins, în cele din urmă, un loc pentru preliminariile Conference League, unde are șanse bune pentru accederea în faza principală, ținând cont de faptul că va beneficia de statutul de cap de serie, grație coeficientului.

Gigi Becali l-a delegat pe MM Stoica să se ocupe de transferuri

Pe lângă obiectivele fixate în Europa, FCSB trebuie să se lupte din nou pentru titlu, astfel că Becali pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri.

În această perioadă, patronul fostei campioane a plecat în vacanță, la Techirghiol, dar l-a delegat pe omul său de încredere pentru a se ocupa de transferuri. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, va fi cel care va lua deciziile importante.

„Eu sunt la Techirghiol. Nu mă interesează, nu mă ocup. MM Stoica e cel care face tot. El știe ce se întâmplă cu transferurile. Eu nu știu”, a spus Gigi Becali pentru GSP.ro.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Baba Alhassan (contract încheiat), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat)