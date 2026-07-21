CFR Cluj l-a transferat astăzi pe fostul internațional de tineret portughez Bruno Costa (29 de ani).

Bruno Xavier Almeida Costa (pe numele său întreg) evoluează pe postul de mijlocaș central și a fost legitimat sezoane bune la FC Porto.

Cu ”Dragonii”, fotbalistul a câștigat 7 trofee, inclusiv 2 titluri de campion al Portugaliei, și a jucat 7 meciuri în Champions League.

În afară de FC Porto, Bruno Costa a mai evoluat la Portimonense, Pacos Ferreira (ambele în prima ligă lusitană) sau Valenciennes (Ligue 2).

Ultima dată însă a jucat în divizia secundă din Coreea de Sud, K League 2, pentru Gimhae FC.

Încă o lovitură pentru CFR Cluj, chiar înaintea debutului în Conference League! Anunțul UEFA

CFR Cluj va debuta în cupele europene cu un duel în Armenia contra lui Alashkert, joi, de la ora 18:00, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League.

Afectată de probleme financiare, CFR Cluj a debutat cu un eșec în noul sezon din Superliga, 1-2 contra celor de la Oțelul.

La Galați, ardelenii nu au putut miza pe niciun jucător adus în această vară, noile transferuri nefiind încă înregistrate.

Problema pare că va persista pentru CFR Cluj și la dubla cu Alashkert. Conform site-ului UEFA, în lotul ardelenilor nu figurează niciun jucător adus în această vară.

Iată cum arată lotul lui CFR Cluj pentru dubla cu Alashkert (lista A):

Portari: Gal, Vâlceanu

Fundași: Huja, Abeid, Rocha, Camora, Braun, Kun

Mijlocași: Perianu, Korenica, Fică, Păun, Muhar, Djokovic

Atacanți: Cordea, Biliboc, Sfait, Zahovic, Sula

Antrenor: Antonio Folha

Conform regulamentului, cluburile au dreptul să mai adauge doi jucători noi pe lista A până joi, la ora 00:59. Rămâne de văzut dacă CFR Cluj își va completa lotul sau va rămâne doar cu cei din prezent.

În această vară, CFR Cluj i-a transferat pe Igor Savic (25 de ani, mijlocaș defensiv), Andres Moreira (30 de ani, portar), Renato Pantalon (28 de ani, fundaș central), Yuval Sade (26 de ani, mijlocaș defensiv), Stefan Drazic (33 de ani, atacant), Amin Ziblim (20 de ani, mijlocaș central) și Francisco Barrios (24 de ani, mijlocaș central).

În cazul în care va trece de Alashkert, CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar cu învinsa din duelul Tromso (Norvegia) - Hradec Kralove (Cehia).