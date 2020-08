Reactia lui Alin Minteuan dupa ce CFR a castigat titlul: "Este adevarat ca sunt neplatiti! Nu mergi cu medalia la supermarket"

CFR Cluj s-a impus in fata Craiovei cu scorul de 3-1 si a castigat al treilea titlu consecutiv in Liga 1.

Fostul secund al lui Dan Petrescu, Alin Minteuan, a declarat ca deocamdata jucatorii de la CFR sunt neplatiti si considera ca principalul obictiv al echipei este calificare in grupele Champions League sau Europa League.

"Este adevarat ca sunt neplatiti, toate performantele trebuie rasplatite. In sport si nu numai se platesc cu bani, asta e rasplata.

E o provocare pentru el de a incerca sa intre in grupele Champions League, dar va fi foarte greu, a fost si anul trecut, e greu sa obtii performanta dupa performanta, mai ales in Europa.

Acum in campionatul romanesc CFR-ul a pus stapanire pe competitie, dar in Europa este mult mai greu. Este vorba de investitii facute, incepand de la juniori. Noi din pacate, in Romania nu prea facem aceste lucruri.

Fara bani nu se poate face nimic. O medalie te bucura, dar nu poti sa mergi cu ea la supermarket si sa cumperi ceva. Este clar ca obiectivul CFR-ului este grupele. Ar fi extraordinar sa fie de Champions League, dar si Europa League, pentru ca s-au marit acolo bonusurile si vin bani frumosi", a declarat Alin Minteuan pentru PRO X.