Arlauskis, SHOW EPIC in autocarul CFR-ului! Ce a putut sa faca in fata colegilor in ULTIMA SA NOAPTE la CFR

La Craiova, Giedrius Arlauskis a jucat ultimul sau meci pentru CFR.

Lituanianul o va parasi pe campioana dupa 3 ani. Arlauskis s-a distrat alaturi de colegi in ultima sa noapte la CFR. Hitul serii in autocarul Clujului a fost un imn dedicat de un suporter CFR-ului. :)

Fotbalistii CFR-ului au trezit tot orasul cu petrecerea lor. Au claxonat minute in sir de pe scaunul de sofer al autocarului. :)

"Am incheiat cu CFR, asta a fost ultimul meu meci la CFR. In presa e cunoscuta destinatia, nici 1% nu e adevarat ce s-a scris O sa spun mai incolo, dupa ce semnez. Ma bucur pentru gladiatorii mei. Prin ce am trecut noi, numai cu asemenea caractere in vestiar am dus totul la bun sfarsit. Am luat 3 campionate cu CFR, asta a fost cel mai dificil. Prin ce am trecut noi...

Ne bucuram foarte mult. Vreau sa le multumesc baietilor, au fost momente foarte dificile. Stateam si ne gandeam: renuntam sau nu renuntam? Marian Copilu ne-a impins de la spate, Mister la fel, din spital, de unde este. Mereu ne certam, suntem doi nebuni. Eu o iau pe drumul meu, e momentul sa ne despartim. Sper ca Petrescu sa ramana la Cluj, sa duca echipa in Europa.

Romania e a doua mea casa, imi e greu sa parasesc un club ca CFR. Sunt oameni deosebiti aici, care au stiut ce vor de la viata. M-au ajutat foarte mult oamenii de aici, Marian Copilu e fratele meu, conducatorul meu. El m-a adus in Romania. Plec cu zambetul pe buze, dar sufletul imi plange",a spus Arlauskis la Digisport.