Djokovic pune tunurile pe conducerea lui CFR dupa ce au devenit campioni: "E inadmisibil! Nu vreau explicatii, vreau sa vad banii in cont!" Ce spune despre plecarea sa

Damjan Djokovic este unul dintre oamenii de baza ai lui CFR Cluj.

Absent din finala cu Craiova dupa ce a fost testat pozitiv de coronavirus si pus in izolare, Damjan Djokovic a sarbatorit noul titlu cu CFR Cluj prin apel video cu coechipierii sai.

Djokovic este unul dintre titularii de baza din echipa lui Petrescu, insa ia in calcul o plecare din Gruia, mai ales dupa dezvaluirile facute chiar dupa ce au castigat finala.

"Sunt sub contract cu CFR, cred ca toata lumea fotbalistica stie ca, la 30 de ani, nu mai am mult de jucat si daca vine o oferta mai buna pentru mine din punct de vedere sportiv, un proiect bun, si mai ales economic, sper ca si lumea de la CFR ma va intelege. Pana acum sunt jucatorul lui CFR si in seara asta sarbatoresc castigarea celui de-al treilea titlu la rand.

Nu stiu cine a promis, ce a promis, dar intai jucatorii trebuie sa fie platiti. Noi nu suntem platiti din luna martie si cred ca e ceva inadmisibil. Nu stiu cine, ce promite, dar cred ca grupul acesta care a castigat pe teren trebuie sa fie platit. In rest, toate promisiunile de la nu stiu cine vin sunt istorie. Nu vreau explicatii, vreau sa vad banii in cont, la fiecare om din echipa asta.

Mai ales dupa ceea ce am facut anul acesta cred ca meritam si noi respect. Din pacate au fost probleme si in trecut si imi pare rau pentru toti colegii mei. Nu e vorba numai de bani, e vorba si de respect. Si daca cineva nu isi tine cuvantul, pe mine ma deranjeaza. Asta este o discutie pentru mai tarziu, cred ca astazi trebuie sa sarbatorim cu totii, impreuna", a spus Djokovic la Telekom Sport.