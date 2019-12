Reactia incredibila a lui Nistor dupa ce dinamovistii de la Sud s-au luat de el: "Vin foarte multi la meciuri, APROXIMATIV DOI! Nu-mi pasa de ei!"Atac DUR la arbitri: "A fost viciere de rezultat azi!"

Nistor e suparat si pe arbitri, si pe o parte a fanilor dupa infrangerea cu Sepsi.

Capitanul lui Dinamo recunoaste ca a meritat galben pentru atacul din minutul 73, in urma caruia arbitrul Calin l-a eliminat. Nu e insa de acord cu primul avertisment primit. Nistor il cearta pe Calin si pentru eroarea din minutul 48, cand n-a vazut un hent la Bouhenna in careul lui Sepsi. Ar fi fost al doilea galben pentru algerian, iar Dinamo ar fi putut sa deschida scorul din 11 metri!

"Din pacate, al doilea galben l-am luat dupa un atac intarziat, a fost de cartonas galben. Imi asum vina. Dar, a vazut toata tara... penalty si rosu, viciere de rezultat in directia cealalta. La primul galben al meu a fost o reactie mai dura de-a mea. In calitate de capitan, cred ca am dreptul sa protestez. Prea multe faulturi impotriva noastra. Am avut penalty si rosu! Trebuia sa ni se dea ce meritam. In 10 era foarte greu sa se mai intample ce s-a intamplat in seara asta. Va fi foarte greu la Botosani, sper sa ne intoarcem cu un rezultat bun de acolo. E foarte greu sa prindem play-off-ul! Trebuie sa luptam cat timp mai avem sanse. S-a vorbit prea mult de bani in ultimele zile si prea putin de fotbal. Lucrurile se misca si se misca bine. O sa se rezolve, dar trebuie sa jucam fotbal. Nu sunt eu in masura sa discut de schimbari in conducere, nu vreau sa vorbesc despre asta", a spus Nistor la Digisport.

Fanii lui Dinamo de la peluza Sud au afisat un banner ironic la adresa lui Dan Nistor. Mijlocasul i-a taxat:



"Mesajul e de la baietii de la Sud care vin in numar foarte mare la fiecare meci, aproximativ 2. Vin meci de meci foarte multi, de aceea sunt suparati. Nu ma intereseaza ce spun!"