DINAMO - SEPSI, LIVE 20:30! Dinamo poate urca in play-off daca va castiga! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna DINAMO - SEPSI pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

Dinamo - Sepsi, ora 20:30, este meciul care deschide etapa cu numarul 21 din Liga 1. Cele doua echipe sunt vecine de clasament in play-out, insa diferenta de puncte este in favoarea dinamovistilor: 28, comparativ cu cele 26 ale lui Sepsi.

Dinamo este la doar doua puncte de play-off si poate urca in partea susperioara a clasamentului in aceasta seara daca va castiga. Cel putin pana la meciurile celor de la Gaz Metan si FCSB.

Dinamo nu a pierdut niciodata pe teren propriu in fata celor de la Sepsi. S-au jucat trei meciuri in Liga 1 cu Dinamo gazda, iar echipa din "Stefan cel Mare" a castigat o data si a remizat in alte doua randuri.

Echipele probabile:

Dinamo: Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, M. Popescu, L. Corbu - I. Filip, R. Grigore - Moura, D. Nistor, D. Sorescu - Perovic

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Stefan - I. Fulop, Vasvari, R. Deaconu - N. Carnat, Safranko, M. Stefanescu