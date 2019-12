ULTIMA ORA | Pleaca Nistor de la Dinamo? 3 echipe il vor pe mijlocasul "cainilor"! Salariul COLOSAL pe care i-l ofera pentru a uita de Dinamo

Dan Nistor ar putea pleca de la Dinamo in aceasta iarna.

Dan Nistor ar putea fi primul jucator care o paraseste pe Dinamo in aceasta iarna. Capitanul "cainilor" a spus ca daca restantele financiare nu se vor rezolva in aceasta iarna, va pleca de la club.

Potrivit Fanatik, impresarul jucatorului, Lucian Marinescu, i-a transmis jucatorului ca 3 echipe sunt interesate de el. O echipa din prima liga din Arabia Saudita, una din Liga a doua din Turcia si una din prima liga din Kasazhstan. Salariul pe care aceste echipe vor sa i-l ofere lui Nistor este de aprioximativ 500.000 de euro. La Dinamo acesta castiga 156.000 de euro.

"Ne e si noua foame si vrem sa mancam. Plec de la Dinamo daca nu ni se dau banii. Mai astept pana in iarna, iar colegii mei o vor face la fel. Muncesti in gol degeaba. In presa a aparut ca am avut intarzieri de 15 zile, dar noi nu am primit banii de 2 luni. Daca nu voi fi platit, ma voi gandi in decembrie sa plec. Am un copil de crescut", a declarat Nistor in urma cu o luna.