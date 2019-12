Nistor, MESAJ AMENINTATOR pentru conducerea lui Dinamo: "Daca ei cred ca asa e bine, sa fie sanatosi! Mai e putin in decembrie, vedem atunci!"

Dan Nistor spune ca declaratiile si semnalele de alarma trase de el din postura de capitan al echipei nu au avut niciun efect. Situatia financiara de la Dinamo nu s-a rezolvat.

Nistor a raspuns ironic si amenintator atunci cand a fost intrebat de viitorul sau la Dinamo: "Mai e putin pana in decembrie, vedem atunci ce va fi!"



"Ma bucur ca am castigat. Situatia financiara e la fel. Colegii sunt familia mea si sunt alaturi de ei in orice clipa. Nu s-a intamplat nimic, nu au avut niciun efect declaratiile mele. Important e sa sa castigam si sambata si urmatoarele doua meciuri. Cand merg acasa si vad minunea aia de copil cum sa nu fiu motivat. Daca cei din conducere cred ca e bine asa, sa fie sanatosi? Vom vedea ce se va intampla in iarna! Mai e putin pana in decembrie, vedem atunci. Da, chiar ieri m-a sunat cineva. Dar m-a sunat de la Rucar. Ma asteapta cu sarmale, cu carnati", a declarat Dan Nistor la finalul partidei.