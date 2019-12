Nistor ELIMINAT, Dinamo a fost distrusa in doua minute dupa dubla lui Karanovic! Play-off in CEATA

Dinamo a condus pana in minutul 76! Eliminarea lui Nistor si intrarea lui Karanovic au readus-o pe Sepsi in meci.

Iulian Calin n-a vazut nimic la hentul lui Bouhenna din minutul 48, care ar fi trebuit sa-i aduca algerianului si al doilea galben. I-a dat insa rosu lui Nistor, tot pentru doua galbene, in repriza a doua. Capitanul 'cainilor' a parasit terenul in minutul 73. A fost momentul care a dat semnul revenirii pentru Sepsi in 'Stefan cel Mare'.

Intrat pe teren cu 20 de minute inainte de final, Karanovic n-a avut nevoie de timp pentru acomodare. A reusit o dubla in decurs de numai doua minute. Mai intai a trimis in plasa centrarea venita de la Salli (intrat in minutul 58 in locul lui Deaconu), apoi facut 2-1 din assistul lui Dimitrov, plecat tot din banda dreapta!



Primul gol al lui Karanovic:





A doua reusita a elvetianului:



Cum arata clasamentul din Liga 1 inaintea etapei: