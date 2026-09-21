EXCLUSIV Anamaria Prodan, reacție neașteptată după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”Un antrenor minunat!”

Anamaria Prodan, reacție neașteptată după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”Un antrenor minunat!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a bătut palma cu Gigi Becali și o va prelua pe FCSB în următoarele zile.

TAGS:
anamaria prodanLaurentiu ReghecampfFCSBGigi Becali
Din articol

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că Reghe va ajunge la echipă miercuri sau joi, în funcție de cât de repede se va rezolva situația sa contractuală la Esperance Tunis.

Anamaria Prodan: ”Laurențiu este un antrenor minunat!”

  • Anamaria prodan
×
Mesajul care a facut-o sa PLANGA pe Anamaria Prodan! Ce i-a scris Reghe in aceasta dimineata
Anamaria Prodan, surpriza de MILIOANE de la Reghe in Dubai! Ce cadou i-a facut in ultima zi din 2019
Anamaria Prodan, surpriza de MILIOANE de la Reghe in Dubai! Ce cadou i-a facut in ultima zi din 2019
"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica
"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica
"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica
"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica
"Cel mai HOT agent din lume vrea sa cumpere o echipa din Romania!" Anamaria Prodan, aparitie SENZATIONALA in presa britanica
BREAKING NEWS: Anamaria Prodan vrea sa faca o SUPER FORTA din Sibiu dupa ce a devenit patroana clubului: "Imi doresc sa ne batem la campionat!"
BREAKING NEWS: Totul e OFICIAL! Anamaria Prodan a PRELUAT-O pe FC Hermannstadt! Anuntul de ultima ora al clubului! Si Reghecampf e implicat
Atac fara precedent la Anamaria Prodan! A fost poreclita "acid sulfuric" si e acuzata ca face bani negri
Anamaria Prodan, raspuns acid pentru Ionel Ganea: "Nu i-am cerut bani, altfel nu mai avea de benzina sa mearga la emisiuni!"
Prima achizitie anuntata de Anamaria Prodan la Sibiu! In ce investeste pentru a obtine performanta cu FC Hermannstadt
ÎNAPOI LA ARTICOL

Anamaria Prodan pare că a îngropat securea când vine vorba despre Laurențiu Reghecampf. Întrebat despre viitorul mandat al antrenorului la FCSB, agentul FIFA a transmis că îi dorește numai bine fostului ei soț și spune că FCSB reprezintă șansa lui Reghecampf să revină în fotbalul european.

De altfel, Anamaria Prodan a mărturisit că, în opinia sa, FCSB nu a mai avut un antrenor care să se ridice la înălțimea lui Reghe în ultimii ani.

Nu am ce să comentez, eu îi urez tot binele din lume, este șansa lui să revină în fotbalul adevărat, să îl ajute Dumnezeu să aibă performanță. Laurențiu este un antrenor minunat, un antrenor foarte bun. Steaua (n.r. FCSB) nu a mai avut un antrenor la fel de bun ca Reghe de când a plecat el. Sper să facă față”, a spus Anamaria Prodan pentru PRO TV și Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
ULTIMELE STIRI
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!”
Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!”
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”



Recomandarile redactiei
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!”
Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!”
Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga
Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Alte subiecte de interes
”Cu ce patroni de fotbal ai face o gală?” Răspunsul oferit de Anamaria Prodan + cu ce jucător l-a asemănat pe Ronald Gavril
”Cu ce patroni de fotbal ai face o gală?” Răspunsul oferit de Anamaria Prodan + cu ce jucător l-a asemănat pe Ronald Gavril
Anamaria Prodan continuă ”războiul” cu Laurențiu Reghecampf: ”Becali îi făcea echipa!”
Anamaria Prodan continuă ”războiul” cu Laurențiu Reghecampf: ”Becali îi făcea echipa!”
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

stirileprotv Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

stirileprotv Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

stirileprotv Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!