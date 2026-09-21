Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că Reghe va ajunge la echipă miercuri sau joi, în funcție de cât de repede se va rezolva situația sa contractuală la Esperance Tunis.

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Anamaria Prodan pare că a îngropat securea când vine vorba despre Laurențiu Reghecampf. Întrebat despre viitorul mandat al antrenorului la FCSB, agentul FIFA a transmis că îi dorește numai bine fostului ei soț și spune că FCSB reprezintă șansa lui Reghecampf să revină în fotbalul european.

De altfel, Anamaria Prodan a mărturisit că, în opinia sa, FCSB nu a mai avut un antrenor care să se ridice la înălțimea lui Reghe în ultimii ani.

”Nu am ce să comentez, eu îi urez tot binele din lume, este șansa lui să revină în fotbalul adevărat, să îl ajute Dumnezeu să aibă performanță. Laurențiu este un antrenor minunat, un antrenor foarte bun. Steaua (n.r. FCSB) nu a mai avut un antrenor la fel de bun ca Reghe de când a plecat el. Sper să facă față”, a spus Anamaria Prodan pentru PRO TV și Sport.ro.