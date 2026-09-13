Dinamo a decis să activeze clauza de prelungire din contractul lui Mamoudou Karamoko (27 de ani). Atacantul francez va rămâne astfel la club și în sezonul următor.

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Actuala înțelegere expiră la finalul acestui sezon, însă contractul conține o opțiune pentru încă un an. Andrei Nicolescu a confirmat că formația din Ștefan cel Mare va activa clauza.

„E o opțiune de prelungire automată a contractului. Putem să prelungim încă un an. Cu siguranță vom activa opțiunea. E un jucător important, de care avem nevoie. Nu știu dacă-și dorea să plece în Rusia. Noi eram dispuși să-l dăm, dar doar la un anumit preț”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.

Francezul a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele șase etape din SuperLiga. La Dinamo, după transferul din vara lui 2025, are 34 de apariții și 9 goluri.

750.000 de euro este cota lui Karamoko, potrivit Transfermarkt.

Dinamo ocupă primul loc în SuperLiga, cu 20 de puncte după 9 etape. Următorul meci este pe teren propriu cu Farul Constanța, duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.