Ilie Dumitrescu a analizat numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca celor de la FCSB.

Ilie Dumitrescu: ”Numirea lui Reghecampf e mutarea perfectă pentru FCSB!”

Oficialul FRF a transmis că mutarea este una ”perfectă” pentru echipa patronată de Gigi Becali, având în vedere că Laurențiu Reghecampf cunoaște foarte bine clubul și felul în care se fac lucrurile la FCSB.

Totuși, Ilie Dumitrescu este de părere că Reghe are și el nevoie de timp, mai ales că jucătorii nu sunt încă în cea mai bună formă. Fostul mare fotbalist crede însă că Reghecampf va reuși să o redreseze pe FCSB și crede că antrenorul ”va umbla la psihicul jucătorilor”.

”Contează enorm, cunoaște societatea, cunoaște mentalitatea. Are o relație foarte bună și cu MM, și cu Gigi, asta contează enorm, eu zic că e mutarea perfectă. Este nevoie de timp și la Reghe. Trebuie ca anumiți jucători să revină la un anumit nivel din punct de vedere fizic.

Drăguș are nevoie de ceva timp să te ajute, să își pună amprenta în jocul echipei și mai sunt câțiva jucători. Este clar că FCSB are un lot foarte bun, nu poți să spui că FCSB nu are lot.

El vine și plusează pe factorul mental: <<Eu ăsta sunt, aici am venit, asta vreau>>. Aici e un mesaj pentru jucători, atacă zona asta mentală, mi se pare corect, e la FCSB, e o echipă care știm ce a făcut în ultimii ani, a câștigat de două ori titlul, plus prezență în cupele europene”, a spus Ilie Dumitrescu.