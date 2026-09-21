La 56 de ani, Patrick Mouratoglou a avut activitate în timpul Openului American, reluând, cel puțin pe termen scurt, o colaborare cu grecul Stefanos Tsitsipas, jucător care a petrecut sute de ore pe terenurile din cadrul Academiei Mouratoglou.
Antrenorul francez cu origini grecești a avut impact în jocul lui Tsitsipas, care a ajuns până în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la New York, fază competițională în care a fost eliminat de Ben Shelton, finalistul învins de Alexander Zverev.
Mouratoglou o vede pe Sabalenka învinsă de propriile emoții
A fost cea mai bună performanță a lui Tsitsipas, în întrecerile de mare șlem din 2026, după trei tururi doi atinse la Melbourne, Paris și Londra.
După încheierea turneului din SUA, Patrick Mouratoglou a luat-o în vizor pe Arina Sabalenka, marea pierzătoare a probei individuale feminine.
Rybakina a început a doua săptămână ca număr unu mondial
- Sabalenka, Swiatek și Gauff, fără titlu de mare șlem câștigat în 2026.
- Rybakina (2), Andreeva și Noskova, campioanele de Grand Slam din acest an.
Dincolo de înfrângerea în trei seturi din finala cu Elena Rybakina, 6-4, 5-7, 6-2, Arina Sabalenka a avut de asimilat și eșecul de a fi pierdut prima poziție în clasament, după aproape două sezoane întregi în care s-a bucurat de acest statut.
„Nu sunt aici să ofer sfaturi, dar, cu siguranță, trebuie să își dea seama cum să își gestioneze mai bine emoțiile.
Cred că acesta e singurul aspect care o oprește din a câștiga titluri de mare șlem și din a redeveni primă jucătoare în clasamentul mondial,” a punctat Patrick Mouratoglou, într-o intervenție pe canalul său de YouTube.