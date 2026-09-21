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La 56 de ani, Patrick Mouratoglou a avut activitate în timpul Openului American, reluând, cel puțin pe termen scurt, o colaborare cu grecul Stefanos Tsitsipas, jucător care a petrecut sute de ore pe terenurile din cadrul Academiei Mouratoglou.

Antrenorul francez cu origini grecești a avut impact în jocul lui Tsitsipas, care a ajuns până în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la New York, fază competițională în care a fost eliminat de Ben Shelton, finalistul învins de Alexander Zverev.

Mouratoglou o vede pe Sabalenka învinsă de propriile emoții

A fost cea mai bună performanță a lui Tsitsipas, în întrecerile de mare șlem din 2026, după trei tururi doi atinse la Melbourne, Paris și Londra.

După încheierea turneului din SUA, Patrick Mouratoglou a luat-o în vizor pe Arina Sabalenka, marea pierzătoare a probei individuale feminine.

Rybakina a început a doua săptămână ca număr unu mondial

Sabalenka, Swiatek și Gauff, fără titlu de mare șlem câștigat în 2026.

Rybakina (2), Andreeva și Noskova, campioanele de Grand Slam din acest an.

Dincolo de înfrângerea în trei seturi din finala cu Elena Rybakina, 6-4, 5-7, 6-2, Arina Sabalenka a avut de asimilat și eșecul de a fi pierdut prima poziție în clasament, după aproape două sezoane întregi în care s-a bucurat de acest statut.

„Nu sunt aici să ofer sfaturi, dar, cu siguranță, trebuie să își dea seama cum să își gestioneze mai bine emoțiile.

Cred că acesta e singurul aspect care o oprește din a câștiga titluri de mare șlem și din a redeveni primă jucătoare în clasamentul mondial,” a punctat Patrick Mouratoglou, într-o intervenție pe canalul său de YouTube.