GALERIE FOTO Mouratoglou nu e sfios: ce i-a reproșat Sabalenkăi, după ce fostul număr 1 WTA a încheiat sezonul fără trofeu de mare șlem

Mouratoglou nu e sfios: ce i-a reproșat Sabalenkăi, după ce fostul număr 1 WTA a încheiat sezonul fără trofeu de mare șlem Tenis Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
Alexandru Hațieganu
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Mouratoglou a vorbit despre obstacolul care a împiedicat-o pe Sabalenka să câștige noi titluri de mare șlem, în 2026.

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Patrick MouratoglouArina SabalenkaTenis WTAGrand Slamtitlu de mare șlem
Din articol

Arina Sabalenka

  • Arina sabalenka vacanta grecia 2026 5
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La 56 de ani, Patrick Mouratoglou a avut activitate în timpul Openului American, reluând, cel puțin pe termen scurt, o colaborare cu grecul Stefanos Tsitsipas, jucător care a petrecut sute de ore pe terenurile din cadrul Academiei Mouratoglou.

Antrenorul francez cu origini grecești a avut impact în jocul lui Tsitsipas, care a ajuns până în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la New York, fază competițională în care a fost eliminat de Ben Shelton, finalistul învins de Alexander Zverev.

Mouratoglou o vede pe Sabalenka învinsă de propriile emoții

A fost cea mai bună performanță a lui Tsitsipas, în întrecerile de mare șlem din 2026, după trei tururi doi atinse la Melbourne, Paris și Londra.

După încheierea turneului din SUA, Patrick Mouratoglou a luat-o în vizor pe Arina Sabalenka, marea pierzătoare a probei individuale feminine.

Rybakina a început a doua săptămână ca număr unu mondial

  • Sabalenka, Swiatek și Gauff, fără titlu de mare șlem câștigat în 2026.
  • Rybakina (2), Andreeva și Noskova, campioanele de Grand Slam din acest an.

Dincolo de înfrângerea în trei seturi din finala cu Elena Rybakina, 6-4, 5-7, 6-2, Arina Sabalenka a avut de asimilat și eșecul de a fi pierdut prima poziție în clasament, după aproape două sezoane întregi în care s-a bucurat de acest statut.

„Nu sunt aici să ofer sfaturi, dar, cu siguranță, trebuie să își dea seama cum să își gestioneze mai bine emoțiile.

Cred că acesta e singurul aspect care o oprește din a câștiga titluri de mare șlem și din a redeveni primă jucătoare în clasamentul mondial,” a punctat Patrick Mouratoglou, într-o intervenție pe canalul său de YouTube.

Patrick Mouratoglou

  • Cine Este Noua Eleva A Lui Patrick Mouratoglou Alegerea Francezului Nu Mai Surprinde Pe Nimeni 24
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Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
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Sabalenka, descărcare emoțională, pe teren, după încheierea finalei US Open

Declarația vine în contextul căderii nervoase a Arinei Sabalenka, după finalul partidei cu Elena Rybakina, din ultimul act al întrecerii.

Sabalenka a rupt o rachetă pe teren, imediat după ce a salutat-o pe adversara sa, iar, ulterior, a înjurat cameramanul, în timpul transmisiunii live, arătând că încă se confruntă cu probleme în a accepta, pe moment, înfrângerile dureroase.

Pentru gesturile nesportive, Sabalenka a primit o amendă în valoare de $7500.

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