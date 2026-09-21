FC Porto are un început perfect de sezon în Primeira Liga

FC Porto a învins pe Benfica Lisabona, scor 3-1, în derby-ul campionatului portughez. Golurile au fost înscrise de Gabri Veiga (31), Victor Froholdt (54) și Hwang In-Beom (60), respectiv Alexander Bah (51). "Dragonii" au beneficiat și de un om în plus pe teren, după eliminarea lui Clement Lenglet (35), pentru cumul de cartonașe galbene.

Echipa antrenată de Francesco Farioli a acumulat 21 de puncte după șapte etape disputate și a luat un avans confortabil în lupta pentru un nou titlu de campioană, fiind urmată în clasament de Benfica (16 puncte / 7 meciuri), Sporting Lisabona (15 puncte / +9 / 7 meciuri), Santa Clara (15 puncte / +7 / 7 meciuri), Arouca (11 puncte / 7 meciuri) și Sporting Braga (11 puncte / 6 meciuri).

Benfica și Porto sunt rivale dinaintea înființării primei divizii

FC Porto și Benfica Lisabona dispută "O Classico" din 1912, până acum disputându-se 261 de confruncări. "Alb-albaștrii" s-au impus de 104 ori, Benfica a câștigat 93 de partide, iar 64 de întâlniri s-au încheiat cu remize.

Primeira Liga a fost înființată în 1934, competiția fiind dominată copios de Benfica Lisabona (38 de titluri de campioană), FC Porto (31 de titluri de campioană) și Sporting Lisabona (21 de titluri de campioană). Singurele echipe din afara grupului "Os Tres Grandes" care au câștigat trofeul suprem în fotbalul portughez sunt Belenenses (1) și Boavista Porto (1). De asemenea, Benfica, Porto și Sporting sunt singurule formații care au disputat toate cele 92 de ediții de campionat.

Foto - FC Porto (FB)