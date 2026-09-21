Gigi Becali a anunțat acordul cu Reghecampf, care va ajunge la FCSB în locul lui Marius Baciu, după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis.
VIDEO Primul jucător de la FCSB care a reacționat după numirea lui Laurențiu Reghecampf: ”O onoare!”
Laurențiu Reghecampf este noul antrenor de la FCSB.
Ricardo Pădurariu a fost întrebat în cantonamentul naționalei de juniori despre venirea la echipă a lui Laurențiu Reghecampf. Inițial, tânărul fundaș lateral a refuzat să comenteze noile vești venite dinspre echipa sa de club.
Ulterior, Pădurariu a mărturisit că ar fi o onoare pentru el să fie antrenat de Reghe, mai ales că era fanul echipei în urmă cu mai bine de 10 ani, când FCSB o învingea pe Chelsea.
”Nu știu, nu vreau să vorbesc despre antrenor, despre cine vine. Sper ca lucrurile să se îndrepte și să revenim mai puternici. Putem 100%. I-am cerut sfatul lui Mister, domnului Marius Baciu, i-am cerut un sfat la meciul cu Craiova și mi l-a dat.
Mă uitam în 2013, când Steaua a bătut-o pe Chelsea. Era Reghe antrenor atunci. Ar fi o onoare să fiu antrenat de el. Sunt norocos”, a spus Ricardo Pădurariu.
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