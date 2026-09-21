Gigi Becali a anunțat acordul cu Reghecampf, care va ajunge la FCSB în locul lui Marius Baciu, după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis.

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Ricardo Pădurariu a fost întrebat în cantonamentul naționalei de juniori despre venirea la echipă a lui Laurențiu Reghecampf. Inițial, tânărul fundaș lateral a refuzat să comenteze noile vești venite dinspre echipa sa de club.

Ulterior, Pădurariu a mărturisit că ar fi o onoare pentru el să fie antrenat de Reghe, mai ales că era fanul echipei în urmă cu mai bine de 10 ani, când FCSB o învingea pe Chelsea.

”Nu știu, nu vreau să vorbesc despre antrenor, despre cine vine. Sper ca lucrurile să se îndrepte și să revenim mai puternici. Putem 100%. I-am cerut sfatul lui Mister, domnului Marius Baciu, i-am cerut un sfat la meciul cu Craiova și mi l-a dat.

Mă uitam în 2013, când Steaua a bătut-o pe Chelsea. Era Reghe antrenor atunci. Ar fi o onoare să fiu antrenat de el. Sunt norocos”, a spus Ricardo Pădurariu.