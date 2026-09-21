Partida a început cu golul oaspeților, ca Oțelul să egaleze la scurt timp după pauză. Ulterior, Corvinul a mai punctat de două ori, iar încă o reușită a gălățenilor nu a fost suficientă pentru un rezultat de egalitate.

Antrenorul Oțelului surprinde după 2-3 în fața Corvinului

Totuși, ultimul gol înscris de Corvinul a adus o controversă uriașă. Deși reușita lui Gillard a fost inițial anulată, aceasta a fost validată după o intervenție din camera VAR. De menționat este că analiza a durat 5 minute.

La scurt timp după fluierul final, Stjepan Tomas s-a arătat dezamăgit de arbitrajul avut în partida din etapa a 10-a din SuperLiga. Tehnicianul susține că oaspeții trebuiau atât să evolueze în 10 din minutul 3, dar și că golul înscris de Gillard trebuia să rămână nevalidat.

„În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli...

Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli. Și în minutul 3, la Iacob a fost roșu și penalty. Nu a fluierat nimic.

Nu am ce să le spun jucătorilor mei azi. Ne-am chinuit până în ultimul minut. Am tras pe poartă de 25 de ori. Trebuie să ne îmbunătățim la fazele fixe, la marcaj, asta e problema noastră.

Dar, în final, sunt foarte dezamăgit și supărat. Lucrăm o săptămână foarte mult și din cauza unor astfel de greșeli pierdem.

Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid.

Nu știu la ce s-au uitat, decizia a fost o surpriză. Arbitrul nu s-a dus la monitor să verifice decizia", a declarat Stjepan Tomas, la flash-interviu.