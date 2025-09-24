Universitatea Craiova e lider cu 23 de puncte, urmată de FC Botoșani și Dinamo, ambele cu câte 19 puncte. Rapid și FC Argeș completează top 5, iar UTA Arad e revelația începutului de sezon, cu 15 puncte și locul 7.

În schimb, campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj trec printr-o perioadă neagră: doar locurile 13 și 12, cu 7 și 8 puncte acumulate și câte 18 goluri primite în 10 meciuri.

Raul Rusescu, verdict sumbru în cazul lui FCSB: „Nevoie urgentă!”

Fostul golgheter al Ligii 1, Raul Rusescu, a analizat la sânge situația celor două forțe care se clatină în acest sezon.

„Vicecampioana și campioana sunt surprizele neplăcute ale startului de campionat. Ambele au câte 18 goluri primite – un număr uriaș pentru echipe cu pretenții la titlu. FCSB - rămâne cu satisfacția calificării în Europa League, dar are nevoie urgentă să-și regăsească identitatea din sezonul trecut: o echipă greu de învins. Acest aspect ține exclusiv de stafful tehnic și de jucători. Totuși, ofensiv domină clasamentele: 17,4 șuturi/meci și 6,9 centrări reușite/meci. CFR - are în spate multă muncă, dar și multe probleme. Domină la șuturi și pase lungi, însă nu reușește să câștige meciurile importante. Suferă pentru că în ultimele zile de mercato a schimbat jumătate de echipă și a gestionat foarte prost situația lui Munteanu. Șansa lor: mai sunt 60 de puncte în joc. Dintre acestea, 27 vor fi puse la bătaie în 2026, lucru care le poate ajuta pe amândouă, dar mai ales pe campioana FCSB, care în vară a avut numai o minivacanță. Totuși, fără o apărare solidă, play-off-ul rămâne un obiectiv incert”, a scris Raul Rusescu într-un material de opinie publicat în GSP.

Rusescu are patru trofee câștigate alături de FCSB

Fostul atacant are patru trofee alături de roș-albaștri, inclusiv titlul din 2012/13 și „tripla” din sezonul 2014/15: campionat, Cupa României și Cupa Ligii. Pentru FCSB a jucat 147 de meciuri, cu 59 de goluri și 24 de pase decisive.

