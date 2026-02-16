Dinamo domină autoritar partida de pe Arena Națională cu Unirea Slobozia, având o posesie zdrobitoare, dar defensiva alb-roșie a oferit un moment de panică totală la jumătatea reprizei secunde.

În minutul 66, pe fondul presiunii constante a gazdelor, apărarea echipei antrenate de Zeljko Kopic a comis o serie de erori monumentale. Mingea a ajuns la Carnat, care a șutat pe spațiul porții dintr-o poziție ideală.

Alexandru Roșca, goalkeeper-ul lui Dinamo, a avut însă o reacție providențială. Acesta a scos practic mingea din poartă, salvând un gol ca și făcut într-un moment în care tabela arăta încă 0-0.

Opruț a marcat imediat după „minunea” lui Roșca

Intervenția portarului s-a dovedit decisivă pentru economia jocului. La doar cinci minute după ce a scăpat cu fața curată, Dinamo a reușit să deschidă scorul. Raul Opruț a marcat cu o lovitură de cap în minutul 71, fructificând centrarea lui Danny Armstrong.

Până la gol, „câinii” și-au trecut în cont ratări uriașe, inclusiv o bară a aceluiași Opruț în minutul 53 și o ocazie imensă a lui Karamoko, a cărui lovitură de cap a fost scoasă de pe linia porții de Rusu.

Partida s-a încheiat cu victoria lui Dinamo, scor 1-0, iar „câinii” se apropie astfel la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.