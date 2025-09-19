Fostul golgheter este revoltat de faptul că derby-uri cruciale pentru titlu, care ar putea umple cel mai mare stadion al țării, riscă să fie mutate pe arene de câteva ori mai mici.



FCSB și Dinamo, două dintre echipele care își dispută meciurile de acasă pe Arena Națională, ar putea fi direct afectate de concertele formațiilor Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai).



"Poate avem un meci cu titlul pe masă!"



Rusescu nu înțelege de ce administratorii arenei au ales să prioritizeze evenimentele muzicale în detrimentul fotbalului, într-un moment de maximă importanță a sezonului. El atrage atenția că fotbalul românesc ar putea fi privat de o atmosferă spectaculoasă, cu zeci de mii de fani în tribune.



"Ce mă surprinde pe mine, când două dintre cele mai importante echipe din România vin și joacă pe Arenă, tu aduci Metallica și Iron Maiden? Măcar nu în mai, când e perioada critică a campionatului! Mă deranjează că FCSB și Dinamo nu vor juca pe acest stadion. Poate avem un FCSB – Dinamo sau un Rapid – FCSB cu titlul pe masă! Și, în loc să se joace cu 50.000 de oameni pe Arena Națională, se joacă în Giulești, unde sunt 10.000 de locuri. Se joacă pe «Arc»", a răbufnit Rusescu, potrivit GSP



Fostul atacant a subliniat că fotbalul este cel care ține stadionul "în viață" pe parcursul anului și ar trebui să beneficieze de prioritate.



"Dacă FCSB, Dinamo și Rapid n-ar juca pe Arena Națională, iar Arena ar prioritiza concertele, stadionul ar fi gol 9 luni. Nu e OK. Ai doar 3 luni pe an de concerte. Fotbalul trebuie să aibă prioritate", a mai zis fostul jucător al FCSB.



În acest scenariu, FCSB ar avea ca variantă de rezervă stadionul din Ghencea, cu o capacitate de circa 30.000 de locuri, în timp ce Dinamo ar fi nevoită să evolueze pe arena "Arcul de Triumf", care poate găzdui doar 8.000 de spectatori.

