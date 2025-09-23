Universitatea Craiova e lider, cu 23 de puncte, urmată de FC Botoșani și Dinamo, ambele cu câte 19 puncte. Rapid și FC Argeș completează top 5, tot cu 19 puncte, respectiv 18.



Marea surpriză vine însă din partea celor de la UTA Arad. Formația pregătită de Adrian Mihalcea ocupă locul 7, cu 15 puncte, peste echipe cu pretenții, precum CFR Cluj și FCSB, aflate la coada clasamentului. Campioana en-titre FCSB are doar 7 puncte și e pe locul 13, iar CFR e pe 12 cu 8 puncte.



Raul Rusescu a numit „surpriza” din Superliga: "Joacă fotbal spectaculos"



Fostul golgheter al Ligii 1, Raul Rusescu, a lăudat stilul de joc al arădenilor și pe Adrian Mihalcea, antrenorul care a salvat sezonul trecut Unirea Slobozia de la retrogradare.



„Sub comanda lui Mihalcea, UTA joacă un fotbal spectaculos. Pentru ei, un 0-3 nu înseamnă finalul meciului, ci mai degrabă începutul. Arădenii au devenit o echipă greu de citit și mereu periculoasă. Alin Roman este omul decisiv: primul la șanse de gol create (10) și pase decisive (29) în aceste prime 10 etape”, este părerea lui Raul Rusescu, scrisă într-un material de opinie pentru GSP.



Pentru arădeni urmează un duel cu nou-promovata Csikszereda Miercurea Ciuc. Cele două formații se vor duela pe stadionul „Francisc Neuman” sâmbătă, 27 septembrie, nu mai devreme de ora 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

