Campioana a condus la pauză prin golul lui Florin Tănase, din penalty, dar formația lui Mihai Teja a întors rezultatul în debutul reprizei secunde, prin Ubbink și Huiban. Pentru Metaloglobus, aceasta a fost prima victorie din istorie în Liga 1.



Raul Rusescu vede o „revoluție” la FCSB: „Nu poți face asta! Te duci la alt club”



Fostul atacant al roș-albaștrilor, Raul Rusescu, consideră că echipa încă poate prinde play-off-ul, însă avertizează că lipsa de atitudine nu are loc la club.



„Clasamentul e îngrozitor pentru FCSB, dar mai sunt multe meciuri de jucat – 17, inclusiv în 2026. E suficient timp ca ecartul să fie recuperat. Dar dacă există relaxare, atunci pe 22 decembrie, când se întrerupe campionatul, o să vedem o remaniere serioasă de lot! Te relaxezi la clubul ăsta, te duci la alt club! N-ai voie să te relaxezi, nu poți să faci asta!”, a spus Raul Rusescu la GSP.



FCSB trece printr-o perioadă dificilă și ocupă locul 12 în clasament, cu 13 puncte din 13 etape. Echipa lui Elias Charalambous are trei victorii, patru remize și șase înfrângeri, fiind la șase puncte de zona play-off-ului.



Campioana en-titre va juca joi în Europa League cu Bologna, iar la finalul lunii va debuta în grupele Cupei României. Ambele meciuri pot fi urmărite LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă în App Store și Google Play.

