Fostul atacant consideră aducerea lui Kurt Zouma în Superliga drept unul dintre cele mai importante evenimente de pe piața transferurilor din ultimii ani, comparabil cu venirea lui Julio Baptista.



Mutarea neașteptată a stârnit ecouri în fotbalul românesc, iar Rusescu a subliniat anvergura jucătorului care urmează să semneze cu echipa din Gruia. Zouma (30 de ani) este un fundaș cu un CV impresionant, care a evoluat la cel mai înalt nivel în Europa.



"Zouma la CFR Cluj e o adevărată bombă! De la Julio Baptista încoace n-au fost mulți jucători de acest nivel care au venit în România. O adevărată bombă, repet", a punctat Raul Rusescu, potrivit GSP.



Fostul internațional a adăugat că vârsta și experiența francezului reprezintă atuuri majore. "E un jucător pentru care West Ham a plătit, acum 4 ani, 35 de milioane de euro. Are 247 de meciuri jucate în Premier League. Vedem un fotbalist cu adevărat bun venind în campionatul intern. Și totuși, are 30 de ani, nu 38. Nu e chiar pe final de carieră", a mai spus Rusescu.



Un CV de campion pentru Superliga



Kurt Zouma, cotat de Transfermarkt la 10 milioane de euro, a efectuat deja vizita medicală și urmează să semneze contractul cu CFR Cluj în cursul zilei de marți. Liber de contract după despărțirea de West Ham, fundașul va deveni, astfel, cel mai valoros fotbalist din campionatul intern.



Cariera sa include trofee majore, câștigate cu cluburi de top. A evoluat pentru Saint-Etienne, Chelsea, Stoke City, Everton și West Ham. Palmaresul său este impresionant: a câștigat de două ori titlul în Premier League (2015, 2017) și Champions League (2021) cu Chelsea, dar și Conference League (2023) cu West Ham.



În afara terenului, imaginea sa a fost afectată în 2022 de un incident controversat, când a fost filmat în timp ce își lovea pisica, faptă pentru care a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității.

