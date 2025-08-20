Chiar dacă au trecut doar șase etape, fostul campion al României cu FCSB a ajuns deja la o concluzie. Nu merge pe mâna fostei sale echipe și nu pariază nici pe CFR Cluj pentru finalul sezonului regulat.



Rusescu este de părere că Universitatea Craiova ar urma să fie liderul campionatului înainte de începerea play-off-ului.



Oltenii au avut un start foarte bun de sezon. Au 16 puncte după șase partide și sunt pe primul loc, la patru puncte distanță de locul doi, ocupat de Rapid și UTA Arad.



Raul Rusescu: ”Craiova va fi campioana sezonului regulat”



„Universitatea Craiova adună puncte, ei au cel mai bun atac, nu sunt degeaba pe primul loc. Echipa este liderul meritat al acestui campionat și probabil va fi încununată campioana sezonului regular. Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple asta, pentru că lotul e de așa natură.



Sunt mai mulți jucători care fac diferența, nu mai stau într-un singur nume, în Mitriță, cum s-a întâmplat anul trecut. Al Hamlawi marchează, Nsimba marchează, Romanchuk marchează.



Au câștigat cu Csikszereda după ce au jucat 120 de minute cu Trnava, să nu uităm că deplasarea a fost lungă, probabil n-au dormit mult. Deplasarea la Istanbul, pentru meciul cu Başakşehir, va fi mai ușoară, deși partida e cu mult mai complicată”, a spus Rusescu, potrivit GSP.ro.



Universitatea Craiova este calificată și în play-off-ul din Conference League, unde va avea o misiune dificilă. Se va duela cu Istanbul Bașakșehir în dublă manșă pentru un loc pe tabloul principal al competiției.



În campionat, oltenii se pregătesc pentru meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, ocupanta locului zece.

