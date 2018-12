Rateuri marca Dinamo! Dennis Man si Adrian Petre, refuzati la Dinamo pentru o suma incredibil de mica: "Au zis ca nu platesc!"

Dennis Man ar fi putut sa ajunga la Dinamo

Dennis Man a fost propus la Dinamo, in perioada in care incepuse sa se remarce la UTA Arad, dar conducerea din Stefan cel Mare nu a vrut sa auda de nicio suma de transfer, chiar daca putea face o mare afacere.

UTA Arad a cerut 30.000 de euro pentru trei jucatori. Pachetul ii includea pe Dennis Man si Adrian Petre.

Povestea a fost dezvaluita de Florentin Petre, fostul mijlocas al lui Dinamo.

"Stiti ca Man trebuia sa vina la Dinamo? Acum 3-4 ani, m-a sunta cineva ca are trei juniori pe care sa-i duc la Dinamo. Eu am sunat la club si am spus: <<Faceti tot posibilul sa-i aducem pe acesti trei juniori, pentru ca sunt de viitor si vor ajunge fotbalisti>>. Mi s-a raspuns: <<Noi nu platim pentru ei>>. <<Platiti, pentru ca vor ajunge fotbalisti>>."



"Erau vreo 30.000 de euro, trei jucatori. Lasau, probabil, procent la transfer. Si uite asa l-au pierdut pe Man. Mai era vorba de Petre, din Danemarca, si mai era unul, Ene, parca. E capitanul, mai joaca inca", a povestit Florentin Petre la DigiSport.

Cativa ani mai tarziu, Man si Adrian Petre au plecat de la UTA pe 1 milion de euro. Petre a ajuns la Esbjerg, in Danemarca, pentru 500.000 de euro.

Aceeasi bani au fost platiti de FCSB in schimbul lui Dennis Man.

Un alt caz celebru de jucator refuzat de Dinamo, ajuns ulterior la FCSB, este Vlad Chiriches, plecat din Romania pe 8,5 milioane de euro.