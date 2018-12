Ana Maria Prodan, Batman si SuperMan :) "Are oferte de la echipe de super top din Anglia si Franta! Pretul e fabulos!"

Impresarul Ana Maria Prodan sustine ca FCSB are "oferte uriase" pentru Dennis Man

Ana Maria Prodan, impresarul lui Dennis Man, sustine ca FCSB are pe masa "oferte uriase de la echipe de super top din Anglia si Franta", chiar daca mijlocasul de 20 de ani nu a rupt gura targului cu prestatiile sale din acest sezon.

Ana Maria Prodan il compara pe Man cu Nicolae Stanciu, jucatorul pe care FCSB a luat aproape 10 milioane de euro.

"E dorit in Franta, la super-super top echipa, sau in Anglia, la super-top echipa. Nu vorbesc doar ca sa ma aflu in treaba, exista contacte, exista discutii. Nu exista echipa de top sa nu si-l doreasca pe Man. Dar pretul e fabulos."



"Man nu vede nimic in viata lui decat fotbal. E la fel ca Stanciu, il intereseaza doar cariera", a spus Ana Maria Prodan la DigiSport.