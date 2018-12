Radoi, despre anunturile care il dau pe Man la super echipe din Europa: "N-ai cum sa iei asa ceva in serios!" Ce sfat ii da lui Man

Mirel Radoi nu este impresionat de anunturile venite dinspre FCSB, care "il dau" pe Man la diferite echipe de top din Europa.

Selectionerul de la U21 ii transmite lui Dennis Man sa ramana cu capul pe umeri si sa nu creada toate zvonurile. Ii recomanda sa se puna urgent la punct cu fizicul.

"Cu tot respectul, nu mai poti sa iei ca informatie cand auzi despre ce sume se vorbeste."

"Indiferent daca se transfera sau nu, va trebui sa lucreze la forta, mai ales la partea de sus. In acest moment, e putin deficitar la duelurile unu la unu. Cand trebuie sa se lupte pentru balon, si sa puna umarul, are un dezechilibru."

"Cel mai important pentru el, ca si pentru toti ceilalti jucatori de la U21, este sa ramana motivat sa joace. Are nevoie sa joace cat mai multe meciuri", a spus Mirel Radoi intr-un interviu pentru PRO TV.

Ana Maria Prodan: "Are oferte uriase de la echipe de super top din Anglia si Franta!"



Ana Maria Prodan, impresarul lui Dennis Man, sustine ca FCSB are pe masa "oferte uriase de la echipe de super top din Anglia si Franta", chiar daca mijlocasul de 20 de ani nu a rupt gura targului cu prestatiile sale din acest sezon.

Ana Maria Prodan il compara pe Man cu Nicolae Stanciu, jucatorul pe care FCSB a luat aproape 10 milioane de euro.

"E dorit in Franta, la super-super top echipa, sau in Anglia, la super-top echipa. Nu vorbesc doar ca sa ma aflu in treaba, exista contacte, exista discutii. Nu exista echipa de top sa nu si-l doreasca pe Man. Dar pretul e fabulos."

"Man nu vede nimic in viata lui decat fotbal. E la fel ca Stanciu, il intereseaza doar cariera", a spus Ana Maria Prodan la DigiSport.