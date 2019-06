Marius Sumudica, prima reactie dupa ce s-a inteles cu Gaziantep Gazisehir! Antrenorul confirma ca a vorbit cu Gigi Becali pentru un jucator de la FCSB: "Daca pot, il voi lua"

Antrenorul roman s-a inteles cu Gaziantep Gazisehir si urmeaza sa semneze in cursul zilei de joi.

Acesta a spus ca are ca obiectiv ramanerea in prima liga din turcia si a marturisit ca in momentul de fata nu se pune problema unui transfer din Romania. Totusi, Sumudica a spus ca daca va putea face un astfel de transfer, va incerca sa-l ia pe Junior Morais de la FCSB.

"Doi ani de zile este contractul, obiectivul a fost sa nu avem probleme cu retrogradarea in primul an, avem nevoie de multi jucatori in momentul de fata. Sunt foarte multi jucatori pe lista mea, sper sa fiu inspirat si sa facem o figura frumoasa. Este una dintre ligile puternice din Europa, sunt jucatori buni, ceea ce am vazut aici la Gaziantep ca si terenuri, ca si antrenament, e bine.

Nu vreau sa discut despre jucatorii din Romania, am vazut ca au aparut speculatii. Eu nu am vorbit nimic si nu se pune in momentul de fata problema unui transfer din Romania.

L-am intrebat pe Becali despre Junior, pentru ca am inteles ca vor sa se desparta de el si eu vreau sa-mi ajut jucatorii cu care am avut contact. In momentul de fata, daca as putea sa-l iau pe Junior Morais, l-as lua.

Am un director sportiv, nu depinde numai de mine.

Maine dimineata voi semna si va fi conferinta de presa. Am promis ca obiectivul va fi sa termin in primii 10 cu echipa pe care o voi face", a spus Marius Sumudica la DigiSport.