Love is in the air la Sibiu! :) Iuliu Muresan, declaratie FABULOASA pentru Vasile Miriuta! "As vrea sa il iau cu mine acasa si sa-l tin o saptamana"

FC Hermannstadt a castigat barajul si ramane in Liga 1.

Hermannstadt a pierdut meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, insa va ramane in Liga 1 si din sezonul urmator. Rezultatul de la Cluj este cel care mentine trupa antrenata de Vasile Miriuta in primul esalon.

Chiar daca echipa va ramane in Liga 1, Vasile Miriuta este tentat sa plece de la Sibiu. La conferinta de presa, antrenorul a declarat ca decizia sa este luata in proportie de 90%. Miriuta poate ajunge in campionatul din Ungaria, la Kisvarda.

Iuliu Muresan: "Vasile e prietenul meu"

Iuliu Muresan a tinut sa dezminta informatiile conform carora el nu s-ar intelege cu Vasile Miriuta. Mai mult, Muresan este unul din cei care il vor in continuare la echipa pe Miriuta.

"S-a tot zis ca eu nu ma inteleg cu Miriuta, ca nu ma inteleg bine cu el. Vasile e prietenul meu, am colaborat de doua ori, acum am colaborat multe etape si, indiferent ce se intampla, o sa fim prieteni. E foarte important si confirmam amandoi.

Eu nu as vrea sa ii dau drumul, as vrea sa il iau acasa cu mine si sa il tin o saptamana cu mine. Asta as vrea, dar vom discuta si totul va fi bine. Echipa va merge inainte, iar noi suntem si vom fi prieteni", a spus Iuliu Muresan pentru Telekom Sport.