Bogdan Lobont, OUT de la Universitatea Cluj! Un antrenor de play-off este gata sa ii ia locul! Cine vine pe banca Universitatii!

Bogdan Lobont va pleca de la Universitatea Cluj.

Universitatea Cluj a ratat promovarea in Liga 1, dupa ce a pierdut barajul in fata celor de la FC Hermannstadt. Oficialii de la Cluj nu au putut trece peste ratarea principalului obiectiv si vor sa il demita pe Bogdan Lobont. Conform surselor www.sport.ro, in cazul in care Lobont nu decide sa demisioneze, sefii de la Cluj vor fi cei care vor renunta la antrenorul de 41 de ani.

Lobont a ajuns la Universitatea Cluj in decembrie 2018, a antrenat in 19 partide si a incheiat campionatul pe locul 3, in spatele celor de la Chindia si Clinceni.

Costel Enache la Universitatea Cluj

Oficialii de la Universitatea Cluj i-au gasit deja un inlocuitor lui Bogdan Lobont. Conform Fanatik, Costel Enache este favorit sa ii ia locul lui Lobont pe banca "studentilor". Principalul obiectiv al lui Enache va fi promovarea, insa va avea parte de un sezon mult mai greu. Universitatea se va lupta pentru promovare cu echipe precum Rapid, Petrolul, FC Arges, Concordia Chiajna sau UTA Arad.