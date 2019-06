ESTE OFICIAL! Real Madrid, inca un transfer! Jucatorul dorit de Zidane ajunge pe Santiago Bernabeu! Suma platita de Florentino Perez!

Real Madrid a mai realizat un transfer.

Real Madrid transfera jucatori pe banda rulanta dupa un sezon in care nu a reusit sa cucereasca vreun trofeu. Dupa Eder Militao, Luka Jovic si Eden Hazard, Florentino Perez a rezolvat si mutarea lui Ferland Mendy, de la Olympique Lyonnais.

Mendy are 24 de ani, este fundas stanga, iar Real Madrid a platit in schimbul sau 50.000.000 de euro. Fotbalistul a semnat un contract valabil pana in 2025.

Deschamps: "Progresul sau este incredibil"

Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, confirmase in urma cu doua zile transferul lui Mendy la Real Madrid.

"Acum doi ani, Mendy evolua in liga secunda. Acum urmeaza sa joace pentru Real Madrid. El poate juca in ambele benzi ale terenului, iar progresul sau a fost absolut incredibil", a spus Didier Dechamps.