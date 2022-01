Răsturnare de situație în cazul lui Budescu: negocierile cu Sepsi s-au blocat! Ce echipă a intrat pe fir

Mijlocașul de care s-a despărțit FCSB în iarnă trebuia să semneze cu Sepsi Sf. Gheorghe, după ce chiar patronul echipei a confirmat negocierile cu el și faptul că îl așteaptă la echipa sa. Conform GSP, negocierile cu echipa lui Laszlo Dioszegi s-au blocat, iar pe fir a intrat o altă echipă.

Budescu, în negocieri cu FC Voluntari



Sursa citată inforrmează că mijlocașul de 32 de ani negociază cu FC Voluntari, echipă de pe a treia poziție din clasamentul Ligii 1. Principalul motiv în acceptarea ofertei din partea echipei ilfovene ar fi faptul că Budescu ar fi mai aproape de familie așa. Domiciliat la Ploiești, în perioada în care juca la FCSB mijlocașul făcea naveta, pentru a sta cât mai mult timp alături de cei dragi.

Astfel, oferta din partea lui Voluntari i-ar permite lui Budescu să rămână în continuare aproape de casă.

Constantin Budescu, așteptat la Sf. Gheorghe



Chiar directorul general al lui Sepsi, Attila Hadnagy, a vorbit despre transferul lui Budescu în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” și a oferit detalii legate de negocieri. Mai mult, mijlocașul era așteptat astăzi la Sf. Gheorghe pentru a semna.

„Nu s-a semnat încă contractul. A promis că până la ora 3 sosește și semnăm contractul. Verbal ne-am înțeles în totalitate, a promis că vine la Sfântu Gheorghe și semnăm contractul.

Sperăm ca până la ora 17 să avem contractul semnat de ambele părți și de mâine să se antreenzee cu noi. Hadnagy a discutat cu el, mai în glumă, mai în serios prima dată. Mie îmi place foarte mult de Budi. În ultimul timp nu și-a arătat calitățile, dar am încredere în Bergodi și am încredere în Budescu că mai are de spus un cuvânt în fotbalul românesc”, declarat Hadnagy la PRO X.