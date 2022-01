Cine e omul care l-a convins pe Budescu să semneze cu Sepsi: "Am încredere că nu și-a spus ultimul cuvânt"

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, care a anunțat că îi va oferi lui Budescu un contract până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire, și un salariu lunar de 10.000 de euro, a dezvăluit că Attila Hadnagy, directorul general al clubului, a instat pentru aducerea internaționalului român.

Attila Hadnagy a insistat pentru transferul lui Budescu la Sepsi

Dioszegi are încredere mare în Budescu și speră ca fotbalistul legitimat ultima oară la FCSB "să pună osul la bătaie" la formația din Covasna.

"Nu s-a semnat încă contractul. A promis că până la ora 3 sosește și semnăm contractul. Verbal ne-am înțeles în totalitate, a promis că vine la Sfântu Gheorghe și semnăm contractul. Sperăm ca până la ora 17 să avem contractul semnat de ambele părți și de mâine să se antreenzee cu noi. Hadnagy a discutat cu el, mai în glumă, mai în serios prima dată. Mie îmi place foarte mult de Budi. În ultimul timp nu și-a arătat calitățile, dar am încredere în Bergodi și am încredere în Budescu că mai are de spus un cuvânt în fotbalul românesc.

Avem 10% maxim șanse să ne mai gândim la play-off. Sunt foarte puține meciuri și ne trebuie multe puncte. Din nouă meciuri, ar trebui să câștigăm șase și să mai facem un egal, ne-ar mai trebui cam 19 puncte.

Eu am încredere în grupul nostru care îl așteaptă cu brațele deschise pe Budescu. Dacă se străduiește și pune osul la bătaie, o să ne ajute. Avem mentalitate bună la club și dacă se integrează aici înseamnă că vor avea de câștigat ambele părți.

Nu ne-am gândit la Alibec, doar la Budescu. Dacă sunt două conducători într-un restaurant se ceartă, știți cum e", a spus Laszlo Dioszegi, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Pentru Budescu va fi a patra echipă din România la care evoluează, după Petrolul, Astra și FCSB. Internaționalul român a mai jucat în străinătate la Dalian Yifang (China), Al Shabab și Damac (Arabia Saudită).

În acest sezon de Liga 1, Constantin Budescu a fost utilizat doar în 10 meciuri de către Edi Iodănescu și Toni Petrea la FCSB, în care a reușit să marcheze un singur gol, cu Chindia Târgoviște, și să ofere o pasă decisivă, cu FC Botoșani.

Sepsi speră că va putea evolua în play-off-ul din acest sezon. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi ocupă locul 10 după 21 de etape, cu 26 de puncte, la șase lungimi în spatele poziției 6, ocupată de Farul.