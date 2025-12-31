Guineea Ecuatorială a încheiat grupa E a Cupei Africii pe Națiuni 2025 fără punct, după trei înfrângeri, ultimul eșec fiind 1-3 cu Algeria, într-un meci în care s-au marcat trei goluri în doar 13 minute.



Esteban Orozco (27 de ani), fundaș central la FC Argeș, a fost integralist și s-a remarcat în defensiva selecționatei africane.



Belaïd a deschis scorul în minutul 19, Chaïbi a dublat avantajul în minutul 25, iar Maza a semnat al treilea gol în minutul 32.

La începutul reprizei secunde, Guineea Ecuatorială a redus diferența prin Nsue, în minutul 50.



Trei goluri în 13 minute, cu un fotbalist din Superliga integralist

În ciuda eforturilor, gazdele au controlat jocul și nu au permis surprize, menținând Algeria pe primul loc în grupă cu 9 puncte din tot atâtea meciuri.



Esteban Orozco a fost unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei sale și a fost notat cu 6,4 de către specialiștii de la Flashscore.

În primele două meciuri ale grupei, Orozco a fost integralist și a contribuit la pierderea onorabilă cu Burkina Faso (2-1) și în eșecul cu Sudan (1-0).



Grupa E s-a încheiat astfel: Algeria – 9 puncte, Burkina Faso - 6 puncte, Sudan - 3 puncte, Guineea Ecuatorială – 0 puncte, cu un golaveraj de 2-6.

