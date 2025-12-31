Petrolul Ploiești se confruntă cu probleme financiare serioase, datoriile clubului ridicându-se la aproximativ 6 milioane de euro, după cum a declarat președintele Claudiu Tudor.



Oficialul prahovenilor a precizat că, deși suma este importantă, conducerea face eforturi pentru a achita treptat obligațiile și pentru a menține clubul pe linia de plutire.



Petrolul are datorii de 6 milioane de euro



„La ultimul audit am avut 6 milioane de euro datorii. Jucătorii sunt ok cu banii, și-au primit salariile. Facem tot posibilul să achităm aceste 6 milioane. Am plătit eșalonat câteva datorii și vrem să rezolvăm problemele. Cu siguranță, în martie, când se va face licențierea, se vor publica datoriile. Nu sunt ascunse. Trei sferturi din jucători sunt cu salariile la zi”, a declarat Tudor la Digi Sport.



Situația financiară complică și mai mult misiunea echipei lui Eugen Neagoe, care în acest sezon se luptă pentru evitarea retrogradării în Superliga României.



Președintele a precizat că, deși există datorii importante, salariile jucătorilor sunt în mare parte plătite la zi, ceea ce menține stabilitatea lotului în ciuda problemelor economice.



La momentul redactării acestui articol, Petrolul ocupă locul 13 cu 20 puncte în 21 etape, obținute din patru victorii, opt remize și nouă înfrângeri.



Ploieștenii se află pe gheață subțire, întrucât sunt la doar 9 puncte de ultimul loc ocupat de Metaloglobus, la șapte de penultimul loc ocupat de Hermannstadt și la doar patru de Csikszereda, ocupanta locului 14.

