Raspunsul pe care Becali il asteapta cu sufletul la gura: "S-a judecat! Atunci vom avea decizia!" Anuntul care ii poate GOLI BUZUNARELE patronului

Decizia luata de Gigi Becali in timpul starii de urgenta l-ar putea costa banii frumosi pe patronul FCSB.

Cei 6 jucatori pe care Gigi Becali i-a bagat in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta isi vor banii inapoi, motiv pentru care au mers la comisiile autorizate pentru a-si face dreptate.

Marko Momcilovic a facut o plangere la FIFA, Bogdan Planic a mers la TAS, in timp ce Balgradean, Adi Popa si Alexandru Stan au ales sa apeleze la comisiile interne FRF pentru a-si primi inapoi salariul pe care l-au pierdut in lunile in care au stat acasa.

Seful AFAN, Emilian Hulubei a vorbit despre apelul fostilor jucatori ai ros-albastrilor si a dezvaluit data la care ar putea fi anuntata decizia.

"S-a judecat, a ramas in pronuntare comisia si probabil ca vom avea pe 5 august o decizie, care sper sa fie in favoarea jucatorilor. Mai departe, avem cai de atac, avem Comisia de Apel de la Federatie si avem din nou posibilitatea sa mergem la TAS", a spus Hulubei conform Antena Sport.