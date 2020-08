PROBLEME pentru Becali! E FORTAT sa scoata bani din buzunar pentru fotbalistul pe care a spus ca IL VREA la FCSB! Cat trebuie sa plateasca

Alexandru Albu este fundasul pe care Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-l transfere in aceasta vara.

Mihai Stoica l-a remarcat dupa meciul dintre Academica Clinceni si Poli Iasi, in care fotbalistul a reusit sa inscrie doua goluri.

Potrivit Ziare.com, Albu a discutat si s-a inteles cu Becali, insa pentru transfer mai este nevoie de un acord.

Desi evolueaza la Clinceni, Albu are contract pana in 2021 cu Concordia Chiajna, oficialii clubului dorind sa obtina o suma importanta de bani in urma acestei mutari.

Sefii de la Chiajna au refuzat acum doi ani o oferta de 300.000 de euro de la CFR Cluj, avand pretentii financiare mai mari.

Daca va reusi sa ajunga la FCSB, Alexandru Albu va castiga in fiecare luna 8.000 de euro.

In ultima partida disputata, fundasul s-a accidentat, dar a iesit de pe teren pe propriile picioare. El a suferit doar o contractura si, pentru ca nu are nimic grav, nu va lipsi foarte mult de pe teren.