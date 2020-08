"O sa-l vedem la Campionatul European!" Pustiul lui Gigi Becali care a atras toate privirile: "Incep sa se vada roadele"

FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-2, insa au aliniat un 'prim 11' cu mai multi jucatori tineri.

Unul din remarcatii ros-albastrilor este Ovidiu Perianu (18 ani), al carui viitor este prevazut a fi unul stralucit.

Mihai Stoichita, fost antrenor la FCSB si actual oficial al FRF, lauda strategia echipei lui Gigi Becali si este impresionat de calitatile lui Perianu:

"A fost un meci in care o echipa e motivata si cealalta in vacanta. Era normal sa fie mai determinata Clujul. Fac foarte bine fazele fixe. Eu am fost si la meci la Medias si mi-au placut pustii de la FCSB. Au acum o strategie extrem de clara, dar e o mare bucurie ca au un mijlocas foarte bun, cum e Perianu. O sa-l vedem la Campionatul European (n. r. Euro U19, din Romania). Incep sa se vada roadele Academiilor", a spus Mihai Stoichita.

Perianu este un produs al Academiei FCSB si a adunat 7 meciuri pentru echipa mare a ros-albastrilor in acest sezon.