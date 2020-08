Vesti bune pentru Gigi Becali! Debeljuh are cale libera spre FCSB! Anunt de ultima ora facut de oficialii lui FC Hermannstadt

Gigi Becali si-a declarat interesul pentru jucatorul lui FC Hermannstadt, Gabriel Debeljuh.

Anamaria Prodan a declarat astazi, la finalul partidei dintre Academica Clinceni si FC Hermannstadt, ca este dispusa sa-si lase golgeterul sa plece la FCSB.

"Daca patronul este incantat de evolutiile lui Debeljuh... Pentru mine orice jucator de la echipa asta, mai ales de cei de care am grija... Hermannstadt este un club care creste jucatori si ii da mai departe", a spus Anamaria Prodan.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a ajuns la Sibiu vara trecuta, din postura de liber de contract. In acest sezon el a reusit 12 goluri in 29 de partide, fiind golgeterul lui FC Hermannstadt.

Gabriel Debeljuh ar fi al treilea atacant pe care FCSB l-ar transfera in aceasta vara, dupa Sergiu Bus si Alexandru Buziuc.