BREAKING NEWS | A refuzat FCSB si a ales sa plece din Liga 1! Fundasul dorit de Gigi Becali se TRANSFERA: "Se semneaza actele!"

Andrei Chindris, fundas in varsta de 21 de ani, va semna cu o echipa din campionatul belgian.

Potrivit stiribotosani.ro, formatia la care va merge fundasul lui FC Botosani este clasata in primele 10 echipe din liga belgiana.

Chindris a refuzat ofertele venite din campionatul intern si este gata pentru o noua provocare. Transferul ar urma sa se realizeze dupa incheierea playoff-ului. Printre formatiile clasate in primele 10 echipe din Belgia se gasesc nume precum: Genk, Anderlecht, KV Mechelen, Zulte Waregem si Mouscron.

Chindris ar urma sa semneze cu una dintre aceste echipe, iar in schimbul lui Valeriu Iftime ar incasa 1 milion de euro, plus un procent dintr-un eventual transfer.

Andrei Chindris a evoluat in cariera pentru Academica Clinceni, Stiinta Miroslava si FC Botosani. In acest sezon a jucat 33 de meciuri in tricoul moldovenilor. De asemenea, el are si 5 partide jucate pentru nationala de tineret a Romaniei.

Becali l-a dorit pe Chindris in iarna, dar nu a ajuns la o intelegere comuna cu finantatorul celor de la FC Botosani. Au mai existat zvonuri ca fundasul roman a fost dorit de Valencia sau de la Werder Bremen, dar nimic nu s-a concretizat.

"A fugit puiul cu aţa la transferul lui Chindris. I-am facut inainte de Pasti o oferta clara lui Iftime si eram sigur ca o sa vina ziua cand o sa regrete. Dar acum ii transmit domnului Iftime ca si daca imi da de la el 100.000 de euro tot nu il mai vreau pe Chindris. Ce sa fac cu el? Nu ati vazut cum joaca? Nu il mai vrea Valencia? Eu i-am spus de atunci sa batem palma si o sa fie bine pentru toata lumea, dar acum poate sa imi dea Iftime bani de la el ca nu il mai vreau", a declarat Gigi Becali in urma cu cateva zile pentru ProSport.

