Răspuns surprinzător! Ce a spus fostul jucător de la FCSB la &icirc;ntrebarea legată de șansele la titlu ale roș-albaștrilor
FCSB are un sezon sub așteptări, iar campioana României luptă să prindă un loc în play-off.

FCSBIonut RadaSuperligaTitluGigi Becali
Roș-albaștrii s-au impus clar în runda trecută din Superliga, scor 4-0, cu UTA și au spălat rușinea din runda 13, când au pierdut 1-2 în fața lui Metaloglobus.

FCSB se află pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off și are 16 puncte în 14 meciuri jucate în campionat până acum.

Ionuț Rada o vede capabilă pe FCSB să reintre în lupta la titlu

Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, situația complicată de la FCSB, care nu își găsește constanța pe care o avea în anii trecuți.

Fostul jucător de la FCSB, CFR Cluj și Rapid crede însă că echipa patronată de Gigi Becali are puterea de a-și reveni și a se lupta pentru un nou titlu.

„Cred că un prim obiectiv pentru ei este să ajungă în play-off, iar de acolo cu experiența pe care o are FCSB și probabil cu lucrurile care s-ar mai schimba în iarnă, cred că jucătorii ar reuși să treacă peste pasa asta foarte proastă.

Am văzut în play-off-ul anului trecut, când Craiova a intrat foarte bine, dar în play-off FCSB a gestionat foarte bine, s-a văzut experiența, s-au văzut jucătorii care joacă an de an și cu obiectiv important.

Din acest punct de vedere dacă este să ne uităm are lotul cel mai echilibrat valoric sau omogen dintre echipele care ar intra în play-off. Aici pun Craiova, pun Rapid, echipele care oarecum au schimbat niște jucători, dar FCSB ar fi singura echipă care ar continuat cu același lot.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu ”U” Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
Etapa a 14-a din Superligă | FCSB dă semne de viață, Oțelul &icirc;și pune singură piedică, iar Craiova... așa e la Craiova, așa va fi mereu!
Verdictul medicilor &icirc;n cazul accidentării lui Juri Cisotti! C&acirc;te meciuri ratează italianul de la FCSB
Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: &bdquo;Ar fi o surpriză foarte mare&rdquo;
Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a c&acirc;știgat: &bdquo;Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva&rdquo;
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, &icirc;nfr&acirc;ngere umilitoare &icirc;n Cupa Spaniei
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei!
A prins gustul golului după ce a marcat cu Interul lui Chivu! Fotbalistul lui Napoli, decisiv acum pentru primul loc
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Lucescu &bdquo;fierbe&ldquo;: jucătorul de la care avea mari așteptări, &bdquo;lipit&ldquo; de bancă, &icirc;n cădere liberă!

Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Am o veste foarte bună&rdquo;

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: &rdquo;Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!&rdquo;
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;
Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a c&acirc;știgat: &bdquo;Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva&rdquo;
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce Dodel a fost prins drogat la volan
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

