Roș-albaștrii s-au impus clar în runda trecută din Superliga, scor 4-0, cu UTA și au spălat rușinea din runda 13, când au pierdut 1-2 în fața lui Metaloglobus.

FCSB se află pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off și are 16 puncte în 14 meciuri jucate în campionat până acum.



Ionuț Rada o vede capabilă pe FCSB să reintre în lupta la titlu



Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, situația complicată de la FCSB, care nu își găsește constanța pe care o avea în anii trecuți.

Fostul jucător de la FCSB, CFR Cluj și Rapid crede însă că echipa patronată de Gigi Becali are puterea de a-și reveni și a se lupta pentru un nou titlu.