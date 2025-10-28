Roș-albaștrii s-au impus clar în runda trecută din Superliga, scor 4-0, cu UTA și au spălat rușinea din runda 13, când au pierdut 1-2 în fața lui Metaloglobus.
FCSB se află pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off și are 16 puncte în 14 meciuri jucate în campionat până acum.
Ionuț Rada o vede capabilă pe FCSB să reintre în lupta la titlu
Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, situația complicată de la FCSB, care nu își găsește constanța pe care o avea în anii trecuți.
Fostul jucător de la FCSB, CFR Cluj și Rapid crede însă că echipa patronată de Gigi Becali are puterea de a-și reveni și a se lupta pentru un nou titlu.
„Cred că un prim obiectiv pentru ei este să ajungă în play-off, iar de acolo cu experiența pe care o are FCSB și probabil cu lucrurile care s-ar mai schimba în iarnă, cred că jucătorii ar reuși să treacă peste pasa asta foarte proastă.
Am văzut în play-off-ul anului trecut, când Craiova a intrat foarte bine, dar în play-off FCSB a gestionat foarte bine, s-a văzut experiența, s-au văzut jucătorii care joacă an de an și cu obiectiv important.
Din acest punct de vedere dacă este să ne uităm are lotul cel mai echilibrat valoric sau omogen dintre echipele care ar intra în play-off. Aici pun Craiova, pun Rapid, echipele care oarecum au schimbat niște jucători, dar FCSB ar fi singura echipă care ar continuat cu același lot.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu ”U” Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.