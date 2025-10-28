Cisotti a început titular meciul cu UTA, dar pe finalul primei reprize, italianul s-a resimțit și a părăsit terenul.

Câte meciuri ratează Juri Cisotti după ce a ieșit accidentat în FCSB - UTA

Inițial, roș-albaștrii s-au temut că Juri Cisotti ar putea avea o problemă la ligamente, însă veștile venite din partea medicilor sunt bune. Se pare că ar fi vorba doar despre o contuzie în cazul italianului, potrivit Golazo.

Cisotti va mai avea însă nevoie de timp pentru a se recupera. Italianul va face deplasarea la Bistrița pentru meciul din Cupa României, însă nu va juca. De acolo, echipa va merge direct la Cluj, pentru partida cu U Cluj, unde cel mai probabil Cisotti va fi folosit.

Lui Juri Cisotti i se va propune prelungirea contractului cu FCSB

Transferat pe o sumă modică de la Oțelul Galați, Juri Cisotti a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB și totodată unul dintre preferații lui Gigi Becali.

Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că lui Juri Cisotti i se va propune prelungirea contractului.

”I se va propune prelungirea! Clar! Sunt sigur. Mai are, dar i se va propune. Gigi Becali niciodată nu lasă jucătorii importanţi în ultimul an de contract, chiar sunt jucători care mai au trei ani şi zice că nu riscă”, a spus Mihai Stoica.

