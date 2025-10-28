După victoria cu UTA Arad, scor 4-0, campioana României a ajuns la 16 puncte și a urcat pe locul 10 în clasament, o poziție care totuși nu îi face cinste unei echipe care a câștigat titlul în ultimele două sezoane.

Sorin Paraschiv: ”Nu știu de ce s-a făcut schimbul Musi - Politic!”

Sorin Paraschiv, fostul jucător al roș-albaștrilor, a analizat situația de la echipă și a mărturisit că, în opinia sa, una dintre cele mai mari greșeli făcute de Gigi Becali în acest sezon a fost faptul că a renunțat la Alexandru Musi, fotbalistul pe care l-a cedat rivalei Dinamo în schimbul lui Dennis Politic, pentru care a mai plătit și în plus un milion de euro.

Paraschiv crede că Musi ar fi trebuit să rămână la FCSB chiar și în condițiile în care Politic ar fi ajuns la clubul patronat de Gigi Becali, deoarece este unul dintre cei mai buni jucători under-21 din campionatul României și are un potențial de creștere mult mai mare decât cel al lui Politic.

”Eu am spus-o de când s-a făcut transferul Musi-Politic. Eu am spus-o de atunci. Nu că nu este bun Politic, nici nu l-am urmărit foarte mult la Dinamo. Eu pe Musi nu l-aș fi dat de la FCSB. Nu știu de ce s-a făcut acest schimb. Putea să vină Politic, dar să nu plece Musi.

Anul acesta se joacă cu 2004-2005-2006 în sus, iar Musi e unul dintre cei mai bun under-21 din campionat. Tu îl dai pe Musi și joci cu Toma, 2007. Este totuși o diferență de trei ani. Musi trebuia să fie titular anul acesta, să se bată cu Cercel. Mi s-a părut un transfer făcut în grabă și să mai și plătești... Musi având un potențial mult mai mare decât Politic.

Ok, am înțeles, și Musi avea problemele lui în vestiar, dar este un tânăr, încerci să stai de vorbă cu el și să îl înveți anumite lucruri care se învață în timp, nu să îi spui o dată – de două ori. Trebuie să stai să îi explici niște chestii și să îl ajuți”, a spus Sorin Paraschiv în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

