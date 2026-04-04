Internaţionalul brazilian Oscar şi-a anunţat retragerea la vârsta de 34 de ani, din cauza unor probleme cardiace, a anunţat sâmbătă clubul său, FC Sao Paulo.

Momentul care i-a schimbat viața

Mijlocaşul ofensiv Oscar a fost indisponibil din noiembrie 2025. El a fost spitalizat timp de cinci zile în acea lună, după ce a leşinat în timpul unui control medical de rutină. A fost diagnosticată o sincopă vasovagală, cauzată de o scădere bruscă a tensiunii arteriale, a ritmului cardiac şi a fluxului sanguin cerebral, dignostic care îl obligă pe Oscar să-şi încheie cariera înainte de sfârşitul contractului său, care urma să expire în 2027.

„Închei aici, la Sao Paulo, o carieră care m-a dus practic în cele patru colţuri ale lumii”, a declarat jucătorul, care a evoluat de-a lungul carierei pentru Chelsea şi Shanghai Port, citat într-un comunicat al clubului brazilian.

Cu 48 de selecţii şi 12 goluri pentru Seleção, cu care a jucat la Cupa Mondială din 2014, Oscar revenise la FC Sao Paulo în 2025. „Mulțumesc tuturor fanilor din Sao Paulo care m-au susţinut de la întoarcerea mea şi în toată această perioadă dificilă”, a mai transmis brazilianul.