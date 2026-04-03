Issouf Macalou a părăsit România și va rata meciul Rapid – Universitatea Cluj. Fotbalistul ivorian de la U Cluj a plecat spre țara sa natală pentru a asista la înmormântarea tatălui său, care s-a stins din viață.

Conform Fanatik, Macalou a fost învoit de către conducerea ”Șepcilor Roșii” și va rata partida cu Rapid, un meci extrem de important în economia luptei la titlu.

Ivorianul traversează o perioadă excelentă din punct de vedere sportiv. În acest sezon, Macalou a marcat șapte goluri și a contribuit cu zece pase decisive.

Grație prestațiilor sale, Macalou a intrat și în vizorul lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, care a avut cuvinte de laudă la adresa ivorianului și chiar a vrut să îl transfere în iarnă, când s-a lovit, însă, de reticența lui Mihai Stoica.

Conform Transfermarkt, Macalou are o cotă de piață de 900.000 de euro.

Gigi Becali: ”Mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’”

”Nu a fost nicio discuţie pentru Macalou! Eu mereu îi spun lui Meme: «Uite-l pe ăsta ce driblează». Şi MM mi-a zis: «Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi».

Am încredere în ce zice MM Stoica. Aaa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, spunea Gigi Becali în urmă cu o lună.