Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, MM Stoica, s-a pronunțat în privința cursei pentru acordarea celei mai importante distincții individuale din fotbal, după ce Spania s-a impus în finala Cupei Mondiale în fața Argentinei, scor 1-0.

Oficialul roș-albaștrilor consideră că Rodri, desemnat cel mai bun jucător al turneului final, ar trebui să primească trofeul acordat de France Football. Mihai Stoica a amintit și de ediția din 2024, când anticipase victoria mijlocașului spaniol în dauna lui Vinicius Junior.

„Lui Rodri. Chiar dacă n-are echipă de club. Dar cui să i-l dai? Când toată lumea a spus… Avea cotă 1.40 Vinicius la Balonul de Aur și 4 nu știu cât Rodri, am spus că nu va lua Vinicius, pentru că este antipatic”, a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.