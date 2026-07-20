Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale

Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale Fotbal extern
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit numele jucătorului pe care îl consideră cel mai îndreptățit să câștige Balonul de Aur 2026, după încheierea turneului din America de Nord.

TAGS:
Rodri
Din articol

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, MM Stoica, s-a pronunțat în privința cursei pentru acordarea celei mai importante distincții individuale din fotbal, după ce Spania s-a impus în finala Cupei Mondiale în fața Argentinei, scor 1-0.

Oficialul roș-albaștrilor consideră că Rodri, desemnat cel mai bun jucător al turneului final, ar trebui să primească trofeul acordat de France Football. Mihai Stoica a amintit și de ediția din 2024, când anticipase victoria mijlocașului spaniol în dauna lui Vinicius Junior.

„Lui Rodri. Chiar dacă n-are echipă de club. Dar cui să i-l dai? Când toată lumea a spus… Avea cotă 1.40 Vinicius la Balonul de Aur și 4 nu știu cât Rodri, am spus că nu va lua Vinicius, pentru că este antipatic”, a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.

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Opinii împărțite la casele de pariuri

Procentajele și cotele pentru câștigarea Balonului de Aur au suferit modificări după încheierea turneului final.

Potrivit datelor afișate de Polymarket Sports, Lamine Yamal este creditat cu cele mai mari șanse, având un procentaj de 50,8%, în timp ce Rodri nu se află printre primii patru favoriți. În schimb, estimările furnizate de Oddschecker îl plasează pe fotbalistul din Premier League în pole-position pentru obținerea trofeului.

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