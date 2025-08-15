Christos Papadopoulos, mijlocaș ofensiv grec de 20 de ani, legitimat la Genoa, s-a alăturat de joi, 14 august, antrenamentelor din Giulești.



Fotbalist de picior stâng, Papadopoulos vine după un împrumut la Juventus Next Gen (echipa secundă a lui Juventus) și are o cotă de piață de 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Fotbalistul se pregătește deja alături de Rapid

În perioada următoare, Constantin Gâlcă și staff-ul său îi vor evalua potențialul, pentru a decide dacă va rămâne în lot.



Rapid ocupă locul 2 în Superligă, cu 11 puncte după cinci etape, fiind neînvinsă: trei victorii și două remize. Lider este Universitatea Craiova, cu 13 puncte, în timp ce UTA are același bilanț ca giuleștenii, dar un golaveraj inferior.



Pentru Rapid urmează două meciuri tari: deplasare la Metaloglobus, vineri, 22 august, de la ora 21:30, și derby-ul cu FCSB, duminică, 17 august, de la aceeași oră, ambele în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

