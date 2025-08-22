Giuleștenii au marcat de două ori în prima parte a jocului, prin Koljic și Grameni, și păreau că dețin controlul total al jocului. Metaloglobus a redus din diferență până la finalul primei reprize, prin Ely Fernandes.



Nou-promovata a căutat golul egalizator în partea secundă, dar fără succes. Rapid a mai câștigat trei puncte importante, cu care se menține în zona superioară a clasamentului.



Constantin ”Dina” Grameni a reacționat la flash-interviu după ce a marcat primul său gol în tricoul Rapidului. Revenit după o accidentare, mijlocașul speră ca acest gol să-i dea încreder.



Dina Grameni: ”Ar fi o greșeală să ne ascundem”



„Joacă destul de bine, au dominat și Dinamo acasă. Încă suntem invincibili, muncim să acumulăm cât mai multe puncte de la început. Am avut o perioadă puțin mai grea, am început campionatul titular la Argeș, după care am suferit o accidentare.



Eu am fost accidentat, iar lumea a speculat tot felul de chestii. Această reușită o să-mi aducă mult mai multă încredere. Ar fi o greșeală să ne ascundem, să ne păcălim. Normal că nu am jucat cum ne-am dorit, cred că și golurile se vede că sunt faze muncite la antrenament, automatisme.



De mâine, ne gândim la următorul meci de acasă, cu UTA. Luăm pas cu pas și, dacă muncim, poate reușim”, a spus Dina Grameni, la flash-interviu.



Rapid a ajuns la 15 puncte după 7 etape, la un singur punct distanță de liderul Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin. În următoarea etapă, giuleștenii vor juca pe teren propriu în compania echipei de pe locul trei, UTA Arad.



De partea cealaltă, Metaloglobus rămâne cu un singur punct după șapte etape și este pe ultimul loc. În runda următoare, echipa pregătită de Mihai Teja o va întâlni pe FC Argeș, în deplasare.

