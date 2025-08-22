"Cobra" consideră că giuleștenii au câștigat un plus de organizare și stabilitate odată cu venirea noului staff tehnic.



Într-o intervenție la PRO TV (SPORT.RO), fostul mare atacant a subliniat că principalul progres vizibil la echipă este soliditatea defensivă.



"Rapid cu Gâlcă a început să funcționeze. Antrenor nou, au mai venit niște jucători, dar am văzut că au un echilibru de joc. Adică, echipele cu care joacă nu își creează așa multe ocazii", a punctat Adrian Ilie.



Cine este Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului



Constantin Gâlcă (53 de ani) a fost numit antrenorul Rapidului la începutul lunii iunie, semnând un contract valabil până în vara anului 2027. El l-a înlocuit pe Marius Șumudică, al cărui contract a fost reziliat de comun acord pe 20 mai. Gâlcă era liber de contract din 21 ianuarie, după despărțirea de Universitatea Craiova.



În CV-ul său impresionant se regăsesc echipe precum FCSB, Espanyol (La Liga), Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK (Danemarca), Al-Hazem și Radomiak Radom (Polonia). Palmaresul său ca antrenor include eventul și Cupa Ligii, câștigate pe banca celor de la FCSB.

