Mihai Teja a tras concluzia după o nouă înfrângere în Superligă: „Am dominat Rapidul, Dinamo”

Metaloglobus a pierdut cu 1-2 în fața Rapidului, într-un meci jucat pe teren propriu, din runda a șaptea a Superligii.

Rapid a punctat prin Grameni și Koljic, în timp ce Fernandes a înscris pentru Metaloglobus, care a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă.

Mihai Teja: „Am dominat Rapidul, Dinamo”

Mihai Teja a fost mulțumit de prestația echipei sale, dar s-a arătat dezamăgit de faptul că Metaloglobus nu adună puncte în acest start de sezon.

Antrenorul a punctat că nou-promovata și-a dominat adversarul, dar nu a reușit să facă diferența pe tabelă.

„Luăm partea pozitivă. Sunt mândru de băieţi. Echipa creşte. Am luat două goluri foarte uşor, câteva neatenţii. După a trebuit să alergăm după egalare. Eu sunt mândru de băieţi, chiar dacă nu am câştigat până acum.

Am dominat Rapidul, Dinamo. Uşor-uşor trebuie să vină și punctele. Încercăm să căpătăm mai multă rezistență şi să fim mai buni. Se construieşte această echipă. Avem nevoie de atacanţi, de mijlocaşi laterali care să facă diferenţa. 

În faţă nu avem sclipirea necesară să facem diferenţa. Din păcate, acesta este bugetul. Trebuie să aducem jucători care n-au jucat în ultima perioadă, avem un buget foarte mic. Ne trebuie jucători cu care să completăm lotul. Frustarea devine și mai mare. Jucăm, jucăm, dar nu vin punctele. Metaloglobus joacă un fotbal bun”, a spus Teja, la flash-interviu. 

Metaloglobus se află pe penultimul loc în Superliga, cu doar un punct în șapte etape, în timp ce Rapid a urcat pe locul doi pentru moment.

